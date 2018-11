Difese top d'Europa: conferma Atletico. In Bundes comanda il Lipsia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Italia la Juventus domina la classifica delle migliori difese, complice anche il poker incassato nell'ultima giornata dall'Inter, fino a quel momento miglior difesa italiana. In Premier il City ed il Liverpool, le prime della classe, si confermano migliori difese d'Inghilterra, mentre in Liga è l'Atletico ad aver subito meno di tutti. In Ligue 1, come prevedibile, il PSG ha incassato solo 7 gol in 13 partite, mentre in Germania è il Lipsia a guidare la graduatoria con soli 9 gol subiti.

Serie A - Juventus, 8 gol subiti in 12 partite

Premier League - Manchester City e Liverpool, 5 gol subiti in 12 partite

Liga - Atletico Madrid, 8 gol subiti in 12 partite

Ligue 1 - PSG, 7 gol subiti in 13 partite

Bundesliga - Lipsia, 9 gol subiti in 11 partite