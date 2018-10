Difese top d'Europa: la Samp c'è. Simeone non tradisce mai

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sorprese e novità: se in Inghilterra le difese migliori sono quelle delle due capoliste, Manchester City e Liverpool, vale lo stesso solo in Francia dove il PSG condivide però il titolo con Lille e Montpellier. In Italia guida la Sampdoria che stacca la Fiorentina, Simeone non delude mai in Spagna mentre in Germania a sorpresa c'è il Mainz.

Serie A Sampdoria, 4 gol in 7 partite

Premier League Manchester City, Liverpool, 3 gol in 7 partite

Liga Atletico Madrid, Villarreal, 4 gol in 7 partite

Ligue 1 Paris Saint-Germain, Lille, Montpellier, 6 gol in 8 partite

Bundesliga Mainz, 4 gol in 6 partite