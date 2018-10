Difese top d'Europa: Samp ermetica. Ma la sorpresa è il Mainz in Bundes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Italia, per certi versi a sorpresa, continua ad essere la Sampdoria la squadra meno battuta della Serie A con soli 4 gol dopo 8 partite. In pratica gli stessi numeri dell'Atletico Madrid in Spagna, non certo una sorpresa, e del Mainz in Bundes, vera e propria rivelazione da questo punto di vista. In Ligue 1 il PSG domina anche questa classifica, in Premier come da pronostico sono le capoliste City e Liverpool titolari delle migliori difese.

Serie A Sampdoria, 4 gol in 8 partite

Premier League Manchester City e Liverpool, 3 gol in 8 partite

Liga Atletico Madrid, 4 gol in 8 partite

Ligue 1 PSG, 6 gol in 9 partite

Bundesliga Mainz, 4 gol in 7 partite