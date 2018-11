DiFra-gol: la ciliegina del tridente delle meraviglie del Sassuolo

Chievo-Sassuolo 0-2 (42' Di Francesco, 94' aut. Giaccherini)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo gol stagionale e prestazione di grande concretezza. Decisivo sotto porta e sempre pronto ad aiutare i compagni in fase di non possesso palla. Questo pomeriggio Federico Di Francesco è riuscito ancora una volta a prendere per mano il suo Sassuolo. L'intesa con Boateng e Berardi, d'altronde, cresce di partita in partita e De Zerbi si ritrova così in casa uno dei tridenti più interessanti dell'intera Serie A. Parla da solo l'1-0 segnato al Bentegodi, un autentico inno alla coralità: Boateng inventa, Berardi imbuca e Di Francesco la infila nell'angolino basso con una giocata da centravanti di razza.

Dopo il gol e i due assist contro l'Empoli del 21 settembre, il classe '94 ha vissuto un ultimo mese piuttosto deludente. In panchina con SPAL e Napoli, sempre sostituito e poco frizzante contro Milan, Sampdoria e Bologna. Eppure, le sue qualità sono note da tempo: corsa, fantasia e grandi doti tecniche. Per fare il grande salto manca ancora l'apporto giusto in termini di reti e assist, ma la prova di oggi lascia sicuramente ben sperare. Intanto, con due reti (e quattro assist) in appena nove partite, il record di cinque realizzazioni di Bologna del 2016-2017 è già nel mirino.