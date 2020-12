Dilly ding, dilly dong, la Samp è sveglia nonostante i big fuori: 2-1 in casa dell'Hellas

vedi letture

Hellas Verona-Sampdoria 1-2 al 90'

Senza i grandi, la Sampdoria operaia di Ranieri tiene a bada i sogni d'Europa del Verona e vince per 2-1 al Bentegodi. Una vittoria ben disegnata, decisa da Barak e da Verre. Una sfida di tattica e orgoglio, tanto che quando la palla finisce nei piedi dello svedese, al quarantunesimo, i secondi sembrano infiniti. Barak non intuisce il pericolo sicché va al piccolo trotto, Dawidowicz invece, che aveva rinviato sbilenco un attimo prima, strizza gli occhi già conscio. Silvestri capisce ma lo scandinavo ha tutto il tempo per controllare, per mirare, per esplodere. Una rete di quelle inglesi, in una Sampdoria dallo spirito profondamente britannico. Dietro Colley e Tonelli giocano come nei campi di provincia del Leicestershire. Dilly ding, dilly dong. L'esclusione di Candreva, strappo ricucito poi anche grazie al post social a gara in corso del giocatore; Quagliarella in panchina e Ramirez fuori: Ranieri suona la sveglia, l'Hellas dimostra d'aver fatto i compiti e Juric d'aver preparato la partita.

Due splendide reti Trenta minuti di riflessione, di poche emozioni, tanto che sembrano scacchi più che football. Il campanello danese di Ekdal è una pugnalata per il Verona che patisce il colpo. I reparti s'allungano e nel vuoto del Bentegodi la voce di Juric risuona come quella di un frontman delle rockband che tanto ama. Nessun assolo dei suoi, però, anzi. La Samp con l'attacco di riserva, senza Candreva, Quagliarella, Ramirez, Gabbiadini, gioca operaia ma anche con qualche lampo importante. Damsgaard in Scandinavia è paragonato a un novello Laudrup e vederlo giocare è una delizia. Lo stesso dicasi per Verre, in serata di grazia. Lovato fa un errore da matita rossa, pur al limite dell'area avversaria. Solo che alle spalle ha un Texas di spazio e l'ex trequartista dei blucerchiati galoppa libero. Lazovic lo contrasta male, Verre rientra e segna il 2-0.

Zaccagni non basta Al sessantesimo, Juric continua a sgolarsi e pure rivoluziona la squadra. Dopo Lovato per Ceccherini, per necessità più che per virtù, dentro tutti insieme Tameze, Colley, Ruegg, fuori Veloso, Di Carmine, Lazovic. Ed effettivamente la scintilla s'accende, perché al settantesimo l'Hellas riparte in gran corsa, la Sampdoria sbaglia tutta la diagonale difensiva. La cilegina è la posizione di Damsgaard, straordinario in attacco ma da rivedere in fase difensiva: Colley atterrato, Zaccagni sul dischetto e Audero spiazzato. Ranieri risponde con Ramirez prima e Leris poi. Il finale è uno scontro di nervi, che saltano pure a Barak al novantaquattresimo quando rifila un pestone a La Gumina a terra. Il Verona perde un'occasione per continuare a viaggiare leggero su un sogno europeo, la Samp mette il terzultimo posto a sette punti e avvicina la parte sinistra della classifica. Dopo la sveglia di Ranieri.