I disastri di Dalbert: una sola vittoria in sette partite, ieri da tre in pagella

Il bilancio di Dalbert Henrique con la maglia del Rennes non è certo dei migliori. Nelle prime sette partite giocate con la maglia rossonera, è arrivata solamente una vittoria - nell'ultima di campionato contro il Brest - a fronte di tre sconfitte e tre pareggi. Di più, nelle due panchine con l'Inter di inizio stagione erano arrivate due affermazioni contro Fiorentina e Benevento. Insomma, sei punti nelle prime sette gare, non un ruolino da squadra che è arrivata in Champions League nella scorsa stagione, con il baby fenomeno Camavinga in vetrina.

DISASTRO - C'è anche una piccola dose di sfortuna nella partita contro il Chelsea. Perché il primo rigore è abbastanza solare, con il cartellino giallo più che corretto. Poi una buona prestazione del Rennes nei minuti successivi, fino a pochi minuti dal termine quando lo stesso Dalbert è stato cacciato a causa di un fallo di mano in area. A dir la verità il rigore non è così netto, perché è indubbio che prima la conclusione vada a sbattere sul corpo del brasiliano, per poi andare sulle mani. Secondo giallo, doppieta per Timo Werner dagli undici metri, 2-0 del Chelsea e partita chiusa, ovviamente.

PAGELLE DA TRE - Forse anche ingenerose per come si è sviluppata la situazione, ma è chiaro che la prestazione di Dalbert contro il Chelsea sia ampiamente insufficiente, ai limiti del presentabile. Anche in Francia non ci sono andati leggeri con le valutazioni, tanto da chiedersi se è stato un acquisto corretto da parte del Rennes. Bella domanda, probabilmente se lo chiede anche l'Inter (da qualche anno).