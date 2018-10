Docletto o scherzetto? Marchisio, la continuità ritrovata allo Zenit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vita alla Juventus, fino all'addio di questa estate: Claudio Marchisio dopo alcune settimane di riflessione ha scelto la destinazione russa. Lo Zenit, perso Mimmo Criscito, ha ancora un'anima italiana.

Maglia numero 10 sulle spalle, il "Principino" è diventato Zar. Un paio di spezzoni a partita in corso, tanto per prendere confidenza con il nuovo campionato e già alla prima partita da titolare si è tolto la soddisfazione di andare in gol, nonostante la sconfitta. Da allora per Semak è diventato un titolare. Erano anni che non giocava con questa continuità e il suo Zenit vola. Poco spazio fin qui in Europa League con appena 32 minuti giocati. La squadra è già a buon punto per qualificarsi, ci sarà modo di vederlo nelle gare che contano.