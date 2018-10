Dolcetto o scherzetto? Bakayoko, delusione Milan. Riscatto altissimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"AC Milan comunica di aver acquisito dal Chelsea FC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tiémoué Bakayoko. Il francese approda al Club rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto". Con questo comunicato dello scorso 14 agosto il club rossonero ha annunciato di aver preso il centrocampista dalla Premier League e le cifre sono molto alte, visto che la società di via Aldo Rossi ha già versato 5 milioni di euro nelle casse dei londinesi e la prossima estate dovrà pagarne altri 35 se vorrà prenderlo a titolo definitivo.

Per quello che abbiamo visto fino a questo momento sembra impossibile che il Milan possa soltanto pensare di riscattare Bakayoko, visto che non ha mai inciso e non ha neanche mai dato l'impressione di poter essere un giocatore in grado di fare la differenza nella mediana di Rino Gattuso. Cinque presenze per un totale di soli ottantotto minuti in Serie A e in una squadra che ha cambiato tanto e che ha provato diverse soluzioni lo scarso minutaggio rende davvero l'idea di quando il giocatore non abbia convinto.

Se vorrà convincere i rossoneri a puntare su di lui sia da qui al termine del campionato che nella prossima stagione il centrocampista francese dovrà cambiare marcia, dovrà tornare a essere quel mediano che aveva davvero stupito tutti con la maglia del Monaco, per non vedere andare in fumo anche la sua avventura in Serie A. In Europa League ha invece giocato di più: nelle prime tre giornate ha collezionato altrettante presenze per un totale di 225 minuti, ma la sostituzione nell'intervallo contro il Betis vale più di mille parole.