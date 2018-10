Dolcetto o scherzetto? Buffon, Parigi val bene la panchina

Voltare pagina dopo 17 anni, non arrendersi nonostante le 40 primavere. Con l'ossessione della Champions League, trofeo che manca allo straordinario palmarès di Gianluigi Buffon. E che è ossessione anche del Paris Saint-Germain al quale evidentemente non sono bastati i 400 milioni spesi un anno fa per Neymar e Mbappé. Col portiere i parigini si sono assicurati un giocatore abituato a lottare ad altissimi livelli e lo stesso Buffon si è garantito altri due anni per tentare di alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Il suo primo viaggio dal campo di allenamento al Parco dei Principi è stato accompagnato da una coreografia del tutto particolare. La macchina del portiere è stata 'scortata' nel tragitto da un centinaio di tifosi in sella alla proprie Vespe.

Gianluigi Buffon non è mai stato messo in discussione né a Parma, nemmeno alla Juventus. Al Paris Saint-Germain sì. E se Kevin Trapp è dovuto tornare a Francoforte, Alphonse Areola è rimasto al suo posto e non si è limitato a giocare in Champions per coprire i suoi tre turni di squalifica, ma ha avuto la meglio in 6 delle 11 partite di Ligue 1 fin qui giocate. Buffon ha visto i suoi nuovi compagni vincere le partite soprattutto dalla panchina, addirittyura per oltre un mese.

Termometro delle gerarchie di Thomas Tuchel è stato il Clasico. Contro il Marsiglia sembrava l'italiano il favorito e invece al Vélodrome si è presentato Areola, uscendone peraltro imbattuto. I conti si faranno alla fine ma intanto una cosa è chiara: a Parigi non ha lo status di intoccabile.