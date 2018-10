Dolcetto o scherzetto? Castillejo, 20 milioni ma solo qualche lampo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Samu Castillejo è uno dei volti nuovi del nuovo corso del Milan, arrivato a titolo definitivo ai rossoneri lo scorso 17 agosto per una cifra di 18 milioni di euro più bonus. Questo il comunicato della società di via Aldo Rossi che ha annunciato l'acquisto dello spagnolo: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Samuel Castillejo Azuaga". Fino a questo momento Rino Gattuso non lo ha utilizzato moltissimo ma la sensazione è che il giocatore si stia piano piano ambientando alla Serie A e che stia crescendo settimana dopo settimana.

Sette le sue presenze nelle prime nove giornate di campionato (la decima verrà giocata stasera nel recupero della prima giornata), e un gol messo a segno, nella sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo nella quale Castillejo venne utilizzato nel ruolo di falso nove. Con il cambio di modulo operato dal tecnico rossonero nell'ultima giornata, ovvero quello con il doppio centravanti, l'ex Villarreal dovrà arretrare sulla linea dei centrocampisti e nella gara contro la Sampdoria di domenica scorsa lo stesso Gattuso gli ha concesso solo 14 minuti.

In Europa League le cose non sono andate meglio, visto che pur essendo rimasto in campo per 214 minuti in tre gare non è riuscito a trovare il gol e nella prossima sfida a Siviglia contro il Betis non sarà a disposizione vista l'espulsione rimediata nella gara di andata della scorsa settimana. Qualche lampo di buon giocatore c'è stato da parte di Castillejo, ma la sensazione è che possa dare molto di più e i prossimi mesi ci diranno se il Milan avrà fatto bene a investire una cifra vicina ai 20 milioni di euro per portarlo in Italia.