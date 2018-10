Dolcetto o scherzetto? Courtois: tante aspettative ma poco galactico

© foto di Insidefoto/Image Sport

Erano anni che Florentino Pérez voleva un portiere galactico. Non ha mai accettato l'idea di un Real Madrid con Keylor Navas titolare e ha aspettato l'addio di Zinedine Zidane, sponsor principale del costaricano, per acquistare un altro numero uno.

È arrivato in estate Thibaut Courtois in un'operazione di mercato da applausi per il Real Madrid: 35 milioni di euro per uno dei migliori portieri del mondo, in questi tempi (vedere le cifre spese per Kepa e Alisson), è manna dal cielo.

Il belga fin qui si sta mostrando ben poco galactico, come del resto la squadra che sta vivendo una crisi che ha pochi eguali. Addirittura 13 reti incassate in 8 partite, numeri da squadra di medio-bassa classifica e non certo da Real Madrid. Solo una volta la sua porta è rimasta inviolata, mentre in Champions League fin qui solamente panchina.

Non è arrivato decisamente al momento giusto. Le cose possono solamente migliorare.