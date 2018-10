Dolcetto o scherzetto? Cristante e i precedenti pericolosi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Batti un colpo". Il quotidiano Il Tempo questa mattina apriva così la sua pagina sulla Roma. Nel mirino del quotidiano capitolino il rendimento di Bryan Cristante che, numeri alla mano, è stato tra i migliori della passata Serie A e che adesso, invece, sta pagando l'inserimento in una big. Per la seconda volta nella sua carriera.

Già, perché il giocatore friulano - che è un classe '95 - ha alle spalle una carriera calcistica da veterano. Prodotto del vivaio del Milan, fu ceduto dal club rossonero al Benfica a soli 19 anni, dopo una manciata di gare in prima squadra, per sei milioni di euro. E in Portogallo ha faticato, un anno e mezzo in cui è maturato più dal punto di vista umano che sportivo. Gli è servito tornare in Italia per ricominciare a carburare, gli è servito ripartire dal basso. Il Palermo, poi il Pescara e infine l'Atalanta, la società in cui ha ritrovato fiducia, sorrisi e gol. Tanti gol: 15 in un anno e mezzo. Un bottino di tutto rispetto, soprattutto se di ruolo fai il centrocampista.

Dopo l'ultima stagione chiusa in doppia cifra è partita l'inevitabile asta. Tutti - dalla Juve all'Inter, passando per la Lazio - hanno provato ad acquistare il centrocampista classe '95. Ma alla fine l'ha spuntata la Roma che, grazie a un'offerta da 30 milioni di euro, l'ha portato a casa in un'estate di profondo rinnovamento.

Ad oggi, però, il suo rendimento è altalenante. Non è un titolare fisso e non è, probabilmente, quello che serve a questa Roma, soprattutto dopo il passaggio al 4-2-3-1. "Tutte le volte che la Roma ha vinto l'asta per un giovane promettente è poi rimasta delusa", ha sottolineato lo stesso quotidiano citato in apertura. Per Cristante, però, c'è ancora tutto il tempo davanti per invertire la rotta. E non seguire la scia di Iturbe, Destro o Schick.