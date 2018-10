Dolcetto o scherzetto? Keita e l'Inter. Non quel che sperava Spalletti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti, che non è uno che le manda a dire, ammette che con "Keita serve equilibrio". Tattico ma pure nei giudizi. Il bilancio non è certo roseo, finora, per l'ex giocatore che a Montecarlo non ha inciso e che pure a Milano sta faticando a lasciare la sua impronta. Minutaggio risicato, gol che non arrivano. La media voto stagionale gli lascia alle spalle solo otto giocatori: secondo le pagelle di Tuttomercatoweb.com, Keita Balde Diao vale per ora un 5,40. E' nei peggiori dieci di questo inizio di campionato, certamente la stella più importnate se escludiamo Douglas Costa che ha una media viziata e drogata dal 3 col Sassuolo causa follia e rosso diretto.

E' rimasto fuori soltanto contro PSV Eindhoven e Cagliari, Keita. Però non ha mai giocato novanta minuti e giunti a fine ottobre, non può essere solo legato alla condizione fisica. Trentuno minuti in due gare in Champions. 79' come massimo in A contro il Bologna ma, per adesso, 0 alla casella gol, 0 alla casella assist. Non certo il rendimento che i tifosi dell'Inter speravano, non certo l'impatto che uno dei ragazzi dal maggior talento visti negli ultimi anni sui campi della Serie A credeva di avere. C'è tempo per rifarsi ma fugit, altrettanto. Luciano Spalletti non le manda a dire, sebbene ora chieda e chiami equilibrio. Solo che quelli dell'Inter paiono trovati e, nello scacchiere tattico, tra i titolarissimi, Keita non c'è.