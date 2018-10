Dolcetto o scherzetto? Kepa, gli 80 milioni non pesano. E Sarri gongola

© foto di NewsPix/Image Sport

Quando l'Athletic Bilbao ha rinnovato lo scorso gennaio il contratto di Kepa Arrizabalaga difficilmente poteva immaginarsi che qualcuno potesse scucire gli 80 milioni di clausola rescissoria. Il rischio, per i baschi, era quello di perderlo a zero con il Real Madrid che sembrava ormai averlo in pugno. E tutto sommato a Bilbao devono ringraziare la querelle Antonio Conte, con l'esonero da parte del Chelsea a stagione ufficialmente iniziata che ha portato all'arrivo tardivo di Maurizio Sarri e il conseguente mercato in fretta e furia. Fino a quest'estate il trasferimento più caro che riguardasse un portiere era Gianluigi Buffon, 100 miliardi di lire per passare dal Parma alla Juventus. Lui aveva già addosso la maglia della Nazionale italiana e una Coppa UEFA in bacheca. Poi è arrivato Alisson, reduce da una stagione monstre con la Roma, arrivata in semifinale di Champions League e con una partecipazione al Mondiale difendendo la porta del Brasile. Nessuno poteva immaginare che il record venisse battuto da un portiere che ha all'attivo zero presenze in qualsiasi coppa europea. P

Per fortuna del Chelsea Kepa si è fin qui adattato abbastanza velocemente, mostrando sicurezza e dimostrando di saper reggere alla pressione data dal suo costo e dalla pesante eredità raccolta da Thibault Courtois e prima ancora da Petr Cech. La sua abilità con i piedi ben si sposa con la filosofia di gioco di Maurizio Sarri. 13 partite su 14 disputate, 7 delle quali chiuse con la porta inviolata. Soddisfazione reciproca e margini di miglioramento, come lo stesso giocatore ha ammesso.