Dolcetto o scherzetto? Malcom è un caso. 41 milioni per 25 minuti

La più assurda storia che ha coinvolto l'ultimo mercato italiano è stata senza dubbio quella relativa Malcom Filipe Silva de Oliveira, più semplicemente Malcom. Lo ha corteggiato l'Inter, la Roma è più decisa e trova l'accordo col Bordeaux, tanto che i girondini annunciano l'affare sul proprio sito ufficiale. Lo aspettano all'aeroporto, non arriva. Il Barcellona offre di più e i francesi cambiano le carte in tavola.

Uno dei migliori giocatori della scorsa Ligue 1 diventa così giocatore del Barcellona. Poteva essere un elemento fondamentale dei giallorossi, sceglie di diventare uno dei tanti in blaugrana. Perché questo dicono i fatti: a oggi il brasiliano ha raccolto la miseria di 25 minuti in Liga, spalmati in due gettoni di presenza. Qualche guaio fisico l'ha condizionato ma mai si è avuta l'impressione che Valverde lo potesse tenere in considerazione. Neppure adesso che Messi è infortunato. Dembélé gli è davanti e nel caso pure Rafinha. Persino Arturo Vidal, giocatore che ha quasi sempre scaldato la panchina, ha avuto più minutaggio.

È notizia di oggi che Malcom abbia già chiesto la cessione. Del resto dal tecnico non è arrivata alcuna rassicurazione sul suo utilizzo. Il peso dei 41 milioni spesi potrebbe portare il Barça a considerare il prestito, dato che anche Valverde non è certo di essere l'allenatore per la prossima stagione. Di certo, a Roma le porte sono ormai chiuse.