Dolcetto o scherzetto? Malcuit, come conquistare ADL e Ancelotti

Il mistero tattico che aveva avvolto la carriera di Kevin Malcuit da Chatenay-Malabry, scartato da Ranieri ai tempi del Monaco e rinato come terzino destro ai tempi del Frejus, è ufficialmente risolto. Arrivato alla corte di Carlo Ancelotti dopo essere volato in alto con la maglia del Lille, è una sorpresa della stagine azzurra.

Non è certo incisivo come un Lorenzo Insigne, statuario come un Kalidou Koulibaly, sorprendente come un Fabian Ruiz. Però le sue corse, le sue difese, la sua qualità abbinata alla quantità, hanno convinto tutti. "Guardate Malcuit: a me ricorda in maniera impressionante Ghoulam", gongola Aurelio De Laurentiis. "Ha strapotenza, è forte fisicamente. Deve migliorare ancora la fase difensiva, ma questo è assolutamente normale. Di fianco a lui ci sono dei professori che si muovono molto bene, lui sta facendo l'apprendistato", lo catechizza e benedice Carlo Ancelotti.

Dice Malcuit "sono orgoglioso di far parte di questo gruppo", l'agente guarda avanti e spiega che "Deschamps lo segue e presto lo convocherà". Dopo gare d'apprendistato, l'esordio per 90' nella vittoria col Parma. Non ha giocato nei grandi palcoscenici da titolare, perché lo ha fatto coi ducali, col Sassuolo e con l'Udinese, mentre con la Juventus è sceso in campo per 29' e con la Roma per 20'. Però il mistero è risolto. ufficialmente. E la carriera riparte da Napoli.