Dolcetto o scherzetto? Pastore, acquistato per brillare come a Palermo

Il grande acquisto estivo. In una Roma nuova di zecca, ricca di inesperienza ma anche di talento, lui doveva essere la certezza. Non a caso, la decisione di Pallotta e Monchi di acquistare Javier Pastore dal Paris Saint-Germain arrivò in contemporanea con la scelta di cedere Radja Nainggolan all'Inter. Fuori un big, dentro un altro big, anche se parliamo di due centrocampisti con caratteristiche diverse.

"L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Javier Pastore, dal FC Paris Saint-Germain, a fronte di un corrispettivo fisso di 24,7 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023". Questo il comunicato diramato lo scorso 26 giugno dalla Roma. Non poco per un giocatore che a giugno compirà 30 anni, ma nemmeno troppo se si è acquistato un calciatore con l'idea che in Serie A potesse fare la differenza. Proprio come ha fatto nelle sue stagioni palermitane prima del grande salto nel club più importante di Francia.

E qui, su quest'ultimo punto, i dubbi non sono stati ancora dissipati. Perché quattro mesi dopo il suo ritorno in Italia Pastore non solo non ha ancora preso in mano la squadra giallorossa, ma resta un calciatore su cui aleggiano diversi dubbi. Il Flaco è tormentato da un problema al polpaccio destro che l'ha fin qui tenuto fuori in tutte le gare di Champions e l'ha costretto a saltare anche l'ultima col Napoli. Potrebbe recuperare con la Fiorentina, ma tutto è ancora in bilico.

Situazione incerta, insomma. Come i dubbi restano sulla sua importanza in questa Roma. Capito che quello di mezzala non era il ruolo più congeniale alle sue caratteristiche, Di Francesco ha addirittura cambiato modulo passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Risultato? L'exploit di Lorenzo Pellegrini da numero 10. L'ex Sassuolo ha approfittato dei guai fisici dell'argentino per prendersi la Roma in un ruolo nuovo, interpretato più alla Nainggolan che alla Pastore. E per disseminare dubbi anche sulla titolarità del Flaco, giocatore che quattro mesi dopo il suo acquisto non è nemmeno più sicuro del posto da titolare.