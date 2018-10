Dolcetto o scherzetto? Pjaca, telenovela estiva che non ha mai inciso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un inseguimento durato per mesi alla fine la Fiorentina, grazie all'intervento del presidente esecutivo Mario Cognigni, è riuscita a prendere Marko Pjaca, come ciliegina sulla torta di un mercato fatto soprattutto dai no alle big europee per i gioiellini già presenti in rosa. Il croato è arrivato in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto, fissato a 20, e controriscatto in favore della Juventus a 26, per un operazione che non è stata affatto semplice, ma per il momento tutti coloro che si aspettavano tanto da lui sono rimasti delusi, compreso il tecnico gigliato, Stefano Pioli, che ha cercato di spronarlo in più di un'occasione durante le varie conferenze stampa prima dei match di campionato. Fino a oggi il numero 10 della Fiorentina ha messo insieme 430' in campionato, segnando un solo gol, nella vittoria casalinga contro la SPAL. Troppo poco per un giocatore del suo livello, sul quale il club viola ha puntato molto per raggiungere l'obiettivo di tornare in Europa. Mai una partita completa e la serata più triste è stata quella di sabato scorso a Torino contro i granata, visto che Pioli lo ha lasciato in panchina per tutto il match.

Il suo allenatore lo ha impiegato nel ruolo a lui più congeniale, ovvero quello di esterno sinistro del tridente offensivo, a volte lo ha cambiato a gara in corsa con Federico Chiesa, spostandolo a destra, ma il risultato non è praticamente mai cambiato. Serve qualcosa in più, serve un netto cambio di passo, per non correre il rischio di finire ai margini e non essere più un titolare. Marko Pjaca è chiamato al riscatto, già a partire dalla sfida di sabato al Franchi contro la Roma.