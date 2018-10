Dolcetto o scherzetto? Shaqiri si guadagna il Liverpool. Ma da rincalzo

© foto di Imago/Image Sport

Rimanere in Premier League ad ogni costo. Questo è stato il desiderio di Xherdan Shaqiri. Lo svizzero ha visto la sua carriera ridimensionata dopo i sei mesi più ombre che luci all'Inter, accettando di trasferirsi allo Stoke City.

Tre anni da protagonista ma in una squadra modesta, retrocessa al termine della scorsa stagione. Esperienza che gli è servita per rilanciarsi in una big, purché inglese. Jurgen Klopp gli ha dato in estate la possibilità di dimostrare di essere un big. Peccato che davanti ci siano tre giocatori intoccabili: Salah, Firmino e Mané salvo infortuni sono praticamente immuni da turnover. Due le partite giocate da titolare, mostrando peraltro duttilità a livello tattico: mezzala contro l'Huddersfield (suo l'assist vincente per Salah nell'1-0 finale), trequartista contro il Southampton. Gli infortuni di Keita e Chamberlain gli hanno spalancato le porte anche per una partita da titolare in Champions League.

A inizio stagione è stato accompagnato da qualche perplessità, tanto da essere bollato come "potenziale Balotelli", ricordando il flop che fu SuperMario con i Reds. La realtà è che Shaqiri si renderà utile, sebbene ancora una volta come rincalzo. Come successo con la maglia del Bayern.