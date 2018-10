Dolcetto o scherzetto? Soriano come il Torino. A metà del guado

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sei. Tondo. Che è la fotografia di un buon impatto, senza alti, senza bassi. Due assist, zero gol. Il Torino decimo in classifica, esattamente a metà del guado, racconta perfettamente l'inizio della storia di Roberto Soriano con la maglia granata. Tornato in Serie A dopo l'esperienza spagnola al Villarreal, l'interno di centrocampo è sbarcato alla corte di Walter Mazzarri per far fare al centrocampo quel salto di qualità che ancora non c'è stato. Non peraltro, Soriano ha giocato solo una volta, nell'1-1 finale contro l'Udinese, per tutti i novanta minuti di gara.

Col passare delle giornate, soprattutto nelle ultime, Soriano ha giocato nove minuti in tre partite. Quattro col Frosinone, zero col Bologna, cinque con la Fiorentina. Resiste la media voto del 6, sulle pagelle di Tuttomercatoweb.com. Segno di un giocatore che conosce il campionato, che non ha faticato ad adattarsi ma che, altrettanto, non sta lasciando traccia e impronta. "Nel suo ruolo sono in tanti, lui ha avuto bisogno di un po' di tempo. Lo vedo trequartista nel 3-4-2-1 o nel 3-4-1-2. Sono i ruoli in cui può esprimersi meglio. Quando avrà un'opportunità la dovrà cogliere", dice Walter Mazzarri.

Solo che, di fatto, per adesso il tecnico sta giocando col 3-5-2. Per adesso, per Soriano c'è poco spazio, perché Iago Falque e Belotti è il tandem prescelto e semmai dietro scalpita Zaza. In mezzo Baselli e Meité, insieme a Rincon, è il tris di centrocampo. Soriano, preso in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni di euro, dovrà guadagnarsi la riconferma. Come il Torino, dovrà uscire dal guado. Dalla parte giusta del fiume e della classifica.