Dolcetto o scherzetto? Strootman leader in un Marsiglia fra alti e bassi

Il trasferimento di Kevin Strootman al Marsiglia ha fatto infuriare i tifosi della Roma, che hanno perso il loro beniamino peraltro a mercato chiuso e al tempo stesso rafforzato le ambizioni dell'OM di Frank McCourt.

Ha raggiunto il suo mentore Rudi Garcia e il tecnico gli ha dato fiducia incondizionata. Sempre in campo, quasi mai sostituito. 12 presenze fin qui, gli manca solamente il gol.

Giudizio fin qui positivo: l'olandese si sta mostrando un leader, conquistando la stima anche dei compagni di squadra più quotati. Non è sfuggito tuttavia alle critiche in una stagione fin qui di alti e bassi per i marsigliesi: "Non può essere il salvaore della patria" ha dichiarato Garcia, protettivo nei suoi confronti.