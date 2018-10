Dolcetto o scherzetto? Vidal, "scippo" del Barça per scaldare la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delle telenovele dell'ultimo mercato è stata quella riguardante Arturo Vidal. Il centrocampista cileno aveva le valigie già da un anno, con l'Inter a strizzare l'occhio per lungo tempo. L'acquisto di Leon Goretzka annunciato con sei mesi d'anticipo aveva già segnato il suo destino al Bayern, nonostante un contratto in essere con i bavaresi.

Sistemate tutte le questioni relative al Financial Fair Play l'Inter sembrava davvero pronta a chiudere per regalare a Luciano Spalletti un acquisto di qualità a centrocampo. Il sogno Luka Modric e il temporeggiare hanno portato al sorpasso del Barcellona, come una sorta di vendetta per il mancato riscatto da parte dei nerazzurri di Rafinha.

L'impatto in Catalogna non è stato dei migliori: due sole le volte in cui è stato impiegato titolare, peraltro in due partite pareggiate in casa, contro Girona e Athletic. E prestazioni non propriamente all'altezza. Per il resto scampoli di gara, appena 20 minuti raccolti in Champions League e il masticare amaro dell'ex Juventus che prima si è sfogato prima sui social network. "Coi giuda non si combatte, si impiccano da soli" è stato il suo messaggio su Instagram, poi rimosso, probabilmente rivolto a Ernesto Valverde. Lo scorso 20 ottobre contro il Siviglia "King" Arturo è rimasto tutto il tempo in panchina, le telecamere lo hanno inquadrato quasi dormiente con il pubblico culé che non l'ha presa benissimo.

Fortuna che è arrivato il Clasico, dove è riuscito a mettere il timbro nonostante i soli 6 minuti giocati. Il ghiaccio intanto è stato rotto.