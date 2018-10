Dolcetto o scherzetto? Zaza, solo Mazzarri può risolvere l'equivoco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Simone Zaza è stato quello che ha catalizzato le attenzioni nell'ultimo giorno di calciomercato, lo scorso 17 agosto. Una trattativa ai limiti del surreale ma non inedita per i nostri dirigenti. La mattina all'Hotel Gallia, nei pressi della stazione Centrale di Milano, la trattativa fiume tra l'entourage del calciatore, Massimo Ferrero e tutti gli altri dirigenti blucerchiati. All'ora di pranzo sembrava fatta con la Sampdoria, con i vertici blucerchiati che lasciavano trapelare un convinto ottimismo, poi il sorpasso al fotofinish del Torino che nel pomeriggio ha prima convinto il calciatore e poi trovato l'accordo col Valencia.

Un investimento importante, che a posteriori mal si sposa con un dubbio tattico ancora non risolto: può giocare con Belotti? Una domanda a cui solo Walter Mazzarri può rispondere. O meglio, un rebus che solo il tecnico di San Vincenzo può risolvere. Il centravanti lucano è stato fin qui impegnato in otto circostanze ma solo tre volte è partito dal primo minuto. Tre gare in cui ha giocato in coppa col Gallo senza, però, produrre risultati convincenti. L'impressione è che nello scacchiere granata due prime punte si sposino male, e che la squadra con Iago Falque e Berenguer a supporto del centravanti esprima un gioco più concreto e armonioso.

Ci sono poi i numeri a inchiodarlo. Un solo gol segnato contro il ChievoVerona in 351 minuti. Poco, così come pochi sono stati i gol complessivi realizzati dal Torino in questo campionato: 12 in 10 partite. Quello granata è in questo momento il 12esimo attacco della Serie A: un dato che non rispecchia il potenziale di un attacco tra i migliori della Serie A. Potenziale che, però, al momento è ancora in larga parte inespresso.