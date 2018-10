I dolori di Inzaghi con i dieci, prima Felipe Anderson e ora Luis Alberto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto oggi è stato assente - non giustificato - nella seduta di allenamento per la Lazio. Un segnale che chiaro dopo la partita con la Roma, non certo la migliore della sua esperienza nell'ultimo anno e mezzo biancoceleste. Anzi, in confronto a dodici mesi fa lo spagnolo sembra vivere un'involuzione, non solo tecnica ma anche caratteriale, tanto che Simone Inzaghi lo ha punzecchiato dopo il derby.

La storia di Luis Alberto è però legata a doppio filo al tecnico. Ad agosto del 2017 era sul mercato, poteva finire in Major League Soccer (ai Montreal Impact, ma non solo) ma poi era esploso proprio grazie all'intuizione dell'allenatore. Fino a farlo arrivare alla Seleccion spagnola, dopo un periodo pieno di gol e assist. Ora, invece, le due occasioni gettate alle ortiche nel pomeriggio di sabato potrebbero tracciare il solco, il punto di non ritorno.

Un po' quanto successo con Felipe Anderson, un anno fa. Il fantasista brasiliano, dopo un infortunio serio, non è più riuscito a riconquistare una maglia da titolare, con diverbi (continui) con Inzaghi. Poi l'estate e la cessione, anche remunerativa, al West Ham, proprio a causa della presenza in rosa di Luis Alberto. Chissà che la storia non si ripeta, certo è che al momento le vedute dello spagnolo e della Lazio sembrano quantomeno diverse.