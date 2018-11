© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calendario dell'Inter fino a fine anno

24 novembre - Inter-Frosinone (Serie A)

28 novembre - Tottenham-Inter (Champions League)

2 dicembre - Roma-Inter (Serie A)

7 dicembre - Juventus-Inter (Serie A)

11 dicembre - Inter-PSV Eindhoven (Champions League)

15 dicembre - Inter-Udinese (Serie A)

22 dicembre - ChievoVerona-Inter (Serie A)

26 dicembre - Inter-Napoli (Serie A)

29 dicembre - Empoli-Inter (Serie A)

Gli obiettivi - Restare in scia della Juventus in campionato. Staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

I più utilizzati nei primi tre mesi - Samir Handanovic (1440 minuti), Marcelo Brozovic (1281), Milan Skriniar (1260).

I migliori goleador - Mauro Icardi (10 gol), Radja Nainggolan (3).