Domani si riparte! Calendario Juve: in Serie A servirà battagliare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Otto gare in poco più di un mese. La Juventus è pronta a lanciarsi in un nuovo tour de force, un ciclo di gare più impegnativo rispetto ai due precedenti. Se da un lato il discorso Champions è in discesa nonostante l'ultima sconfitta, dall'altro i bianconeri in campionato saranno attese da diverse gare non semplici, nonostante i favori del pronostico.

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS FINO A FINE ANNO

24 novembre - Juventus-SPAL (Serie A)

27 novembre - Juventus-Valencia (Champions League)

1° dicembre - Fiorentina-Juventus (Serie A)

7 dicembre - Juventus-Inter (Serie A)

12 dicembre - Young Boys-Juventus (Champions League)

15 dicembre - Torino-Juventus (Serie A)

22 dicembre - Juventus-Roma (Serie A)

26 dicembre - Atalanta-Juventus (Serie A)

29 dicembre - Juventus-Sampdoria (Serie A)

Gli obiettivi - Consolidare il primo posto in campionato, conquistando il titolo di campione d'inverno. E chiudere il gruppo H di Champions League al primo posto.

I più utilizzati nei primi tre mesi - Wojciech Szczesny (1350 minuti), Cristiano Ronaldo (1289), Alex Sandro (1274).

I migliori goleador - Cristiano Ronaldo (9 reti) Paulo Dybala (6), Mario Mandzukic (5).