© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calendario del Napoli fino a fine anno

25 novembre - Napoli-ChievoVerona (Serie A)

28 novembre - Napoli-Stella Rossa (Champions League)

3 dicembre - Atalanta-Napoli (Serie A)

8 dicembre - Napoli-Frosinone (Serie A)

11 dicembre - Liverpool-Napoli (Champions League)

16 dicembre - Cagliari-Napoli (Serie A)

22 dicembre - Napoli-SPAL (Serie A)

26 dicembre - Inter-Napoli (Serie A)

29 dicembre - Napoli-Bologna (Serie A)

Gli obiettivi - Restare in scia della Juventus in classifica. Staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

I più utilizzati nei primi tre mesi - Kalidou Koulibaly (1440 minuti), Allan (1232), Lorenzo Insigne (1173)

I migliori goleador - Lorenzo Insigne (19), Dries Mertens (8), Arkadiusz Milik (4).