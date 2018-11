Domani si riparte! Calendario Torino: 8 partite in 34 giorni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, il Torino riparte dopo la sosta dalla insidiosa trasferta di Cagliari. In questo nuovo tour de force ci sarà spazio per l'attesissimo derby della Mole e per la trasferta di Milano contro il Milan. L'ultimo match dell'anno sarà all'Olimpico contro la Lazio.

IL CALENDARIO DEL TORINO FINO A FINE ANNO

25 novembre - Cagliari-Torino (Serie A)

2 dicembre - Torino-Genoa (Serie A)

6 dicembre - Torino-Südtirol (Coppa Italia)

9 dicembre - Milan-Torino (Serie A)

15 dicembre - Torino-Juventus (Serie A)

22 dicembre - Sassuolo-Torino (Serie A)

26 dicembre - Torino-Empoli (Serie A)

29 dicembre - Lazio-Torino (Serie A)

Gli obiettivi - Restare agganciato alle prime sette posizioni in campionato e superare il turno in Coppa Italia.

I più utilizzati nei primi tre mesi - Salvatore Sirigu (1170 minuti), Nicolas N'Koulou (1163), Andrea Belotti (1140).

I migliori goleador - Andrea Belotti (6 reti), Daniele Baselli (4).