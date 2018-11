© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' lo spagnolo Suso il miglior assist-man della Serie A dopo 12 giornate. Lo spagnolo del Milan è per distacco in vetta a questa speciale classifica, davanti alla seconda punta della Sampdoria Fabio Quagliarella. In basso il dato dopo tre mesi di campionato.

La classifica assist-man: le prime posizioni

Suso (Milan) 8 assist

Fabio Quagliarella (Sampdoria) 5

Jose' Callejon (Napoli) 4

Manuel Lazzari (SPAL) 4

Cristiano Ronaldo (Juventus) 4

Josip Ilicic (Atalanta) 3

Joel Campbell (Frosinone) 3

Cengiz Under (Roma) 3

Domenico Criscito (Genoa) 3

Edin Dzeko (Roma) 3

Rodrigo De Paul (Udinese) 3

Christian Kouame (Genoa) 3

Dries Mertens (Napoli) 3