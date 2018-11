© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Serie A scalda i motori. Dopo la terza pausa stagionale per far spazio alle gare della Nazionale, domani riparte il nostro campionato con una lunga tirata fino a fine anno: sei partite prima della sosta invernale per decretare la squadra campione d'inverno e conoscere come saranno posizionate in classifica le squadre al giro di boa.

Questo il programma della 13esima giornata di Serie A.

Udinese-Roma (sabato ore 15.00)

Juventus-Spal (sabato ore 18.00)

Inter-Frosinone (sabato ore 20.30)

Parma-Sassuolo (domenica ore 12.30)

Bologna-Fiorentina

Empoli-Atalanta

Napoli-Chievo Verona

Lazio-Milan (domenica ore 18:00)

Genoa-Sampdoria (domenica ore 20:30)

Cagliari-Torino (lunedì ore 20:30)