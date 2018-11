© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riparte domani il campionato dopo la terza sosta per far spazio alle gare della Nazionale. In basso la classifica marcatori della Serie A dopo 12 giornate: continua a comandare Krzysztof Piatek, nonostante un digiuno che dura da qualche settimana, poi a una rete di distanza Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo.

La classifica marcatori: le prime posizioni

1) Krzysztof Piatek (Genoa) 9 gol

2) Ciro Immobile (Lazio) 8

2) Cristiano Ronaldo (Juventus) 8

4) Mauro Icardi (Inter) 7

4) Lorenzo Insigne (Napoli) 7

4) Dries Mertens (Napoli) 7

7) Leonardo Pavoletti (Cagliari) 6

7) Francesco Caputo (Empoli) 6

7) Gregoire Defrel (Sampdoria) 6

10) Mario Mandzukic (Juventus) 5

10) Stephan El Shaarawy (Roma) 5

10) Gonzalo Higuain (Milan) 5

10) Marco Benassi (Fiorentina) 5

10) Rodrigo De Paul (Udinese) 5