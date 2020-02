Dov'è finito il Torino? L'ammissione di Mazzarri è emblematica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lecce-Torino 4-0 (11’ Deiola, 20’ Barak, 64’ Falco, 79’ Lapadula)

“Non vedo l’ora che finisca”. Un’ammissione, amara e sincera, firmata Walter Mazzarri che al 65’ della sfida del suo Torino contro il Lecce ha mormorato queste poche ma esemplificative parole a chi gli stava vicino. Il racconto è firmato dai bordocampisti di Sky e parla di un tecnico del Torino inerme, quasi arreso di fronte ad un’evidenza che mostra un Torino povero e svuotato della propria anima storica, oltre che del proprio talento momentaneo. Il Lecce in quei frangenti aveva appena segnato il terzo, bellissimo, gol della propria serata con Filippo Falco e numeri alla mano non aveva alcuna intenzione di fermarsi. Gli spettri della settimana precedente, tradotto dello 0-7 bergamasco, stavano immediatamente tornando fuori dall’armadio e anche per questo il tecnico granata non vedeva evidentemente l’ora che tutto finisse, che l’arbitro Rocchi fischiasse la fine.

Questo perché nonostante la mezzora scarsa da giocare ancora l’allenatore di San Vincenzo aveva già capito come sarebbe finita, sapeva che la sua squadra non avrebbe mai e poi mai potuto impensierire gli avversari dopo una sofferenza continua e non arginabile iniziata dopo una manciata di minuti. I giocatori in campo sono sembrati incapaci di reagire fin dalle prime battute, diciamo pure dal primo gol di Deiola. Un passo indietro netto e preoccupante dopo i buoni segnali visti a San Siro contro il Milan in Coppa Italia. Che infatti sta facendo riflettere la dirigenza sul lavoro, svolto ed eventualmente da svolgere, di Walter Mazzarri.