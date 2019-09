Dove finiscono le colpe di Giampaolo e iniziano i limiti del Milan?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo Massimiliano Allegri, sette allenatori e il quinto posto di Gattuso come miglior risultato, al netto della Coppa Italia vinta da Montella. Nel buio pesto che avvolge il Milan dopo la clamorosa disfatta interna contro la Fiorentina, non si può non guardare al passato, recente, piuttosto ingeneroso nei confronti dei rossoneri, che dal 2013 in poi hanno collezionato ottavi e decimi posti in una crisi perpetua e fin qui mai risolta. Con due avvicendamenti societari, i rapporti complicati col fair play finanziario, e le coppe europee che sono ormai soltanto un ricordo, condizionando inevitabilmente il mercato.

Questa sera, Marco Giampaolo porta la croce. Sua, anzitutto, perché ha mandato lui in campo la squadra che ha perso 3-1 contro i viola, e soprattutto non è riuscito a correggere in corsa il tiro. Più in generale, in queste prime sei giornate di campionato, non è ancora riuscito a dare un volto definito al suo Milan, e anche le dichiarazioni del post partita ("vuol dire che metterò più quantità") fanno pensare a un allenatore che non ha ancora ben capito, o deciso, come provare a trovare il bandolo di una matassa che ne ha mandati in crisi tanti altri. Per questi motivi, e perché lo spettacolo offerto oggi non ha certo esaltato San Siro, è inevitabile mettere in discussione l'ex Sampdoria, maestro di calcio che però non sta impartendo una lezione molto chiara, almeno a giudicare dai risultati. E anche dalla prestazione. Detto tutto questo, un'altra domanda viene altrettanto spontanea.

Dove può arrivare questo Milan senza Giampaolo? Se 7/8 allenatori non sono riusciti a cambiarne la storia recente, forse il problema non è l'allenatore. Che, per la cronaca, è notoriamente fan del trequartista (inteso come un giocatore anzitutto offensivo) e non se n'è visto recapitare mezzo nella sessione di mercato estiva. Stasera, poi, hanno steccato alcuni volti noti alla tifoseria rossonera: Musacchio, ultimo esponente di una linea difensiva che non ha mai trovato un partner all'altezza di Romagnoli (anche lui non benissimo oggi). Calhanoglu, il più criticato dai tifosi milanisti, anche quando gioca bene. Kessie, addirittura sostituito alla ripresa. Suso, pericoloso soltanto da quei 15 metri quadri in cui è uno dei migliori della Serie A, ma che altrove non riesce a incidere. Teniamo fuori Bennacer: peccati (non veniali) di gioventù. E anche Piatek, che sarà pur avviluppato in una spirale di negatività, ma non è chiaro come possa segnare senza mezzo pallone in area. Il resto è l'ossatura del Milan, non da questa stagione. Intaccata fino a un certo punto da un mercato che per ora ha aggiunto alternative, ma non rivoluzionato gli equilibri della squadra. Cambiando l'ordine gli addendi, è difficile cambiare il risultato.