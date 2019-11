© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'apertura al rinnovo di Federico Chiesa, lanciata pubblicamente di Daniele Pradè nella giornata di oggi, potrebbe essere l'inizio dell'ultimo capitolo di una telenovela lunga, durata dei mesi, dalla fine della scorsa stagione, quando c'era già stato un mandato di vendita in mano a uno dei procuratori più importanti del panorama europeo, bloccato poi dalla cessione della società a Rocco Commisso, che aveva promesso di non cedere il proprio gioiello.

DOVE GIOCHEREBBE TITOLARE CHIESA? Per fare il salto di qualità, almeno in Italia, Chiesa avrebbe opzioni, ma non per lottare per lo Scudetto. Almeno per ora, perché la Juventus - di cui si era tanto chiacchierato negli ultimi anni - in quel ruolo ha Bernardeschi, Douglas Costa, volendo lo stesso Dybala, Cuadrado quando non gioca da terzino. Concorrenza agguerrita per spendere 60-70 milioni di euro, soprattutto senza cedere nessuno. Potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma, ma è dura. Poi l'Inter, perché nel 3-5-2 di Conte potrebbe coprire sia il ruolo di esterno che quello di attaccante: difficile che venga messo in discussione uno fra Lautaro e Lukaku, più semplice un esterno: a destra c'è il redivivo Candreva più Lazaro (costato 25), difficile fare un investimento in un ruolo che non sposta così gli equilibri, se non difensivamente.

NAPOLI O ROMA? Così bisognerebbe scendere uno scalino. E se il Milan sembra di difficile realizzo - a meno di una cessione di Suso e di un altro grande investimento, ma per ora è ipotesi peregrina - a Napoli e Roma, nelle nuove versioni, potrebbe avere più spazio. Anche qui dipenderebbe dalle cessioni, da una parte Callejon ma non solo, dall'altra Under, per recuperare denaro per poi reinvestirlo su Chiesa. Insomma, in Italia non ci sarebbe il salto da scalino intermedio a top, ma un gradino sotto. E non a cifre diverse rispetto alla Fiorentina.