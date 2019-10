© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Probabilmente, alla fine del campionato, il Cagliari non raggiungerà la qualificazione alle coppe europee, ma l'inizio di stagione dei ragazzi di Rolando Maran è sicuramente positivo e fa ben sperare per il futuro. Il mercato da società ambiziosa, unito alle certezze della vecchia guardia e del mister, stanno esaltando l'ambiente sardo, che adesso sogna in grande. Quinta vittoria in 10 partite, come solo le grandi formazioni del passato, e quinto posto in classifica, a pari merito con Lazio e Napoli.

Dove può arrivare il Cagliari? - Realisticamente, raggiungere l'ottava piazza potrebbe essere una buona base da cui partire. Poi è chiaro che sia lecito dare spazio all'immaginazione. Un esercizio, però, che non vogliono fare Tommaso Giulini e Rolando Maran: "Premio Champions? Vi posso svelare che stasera avevo giocato il primo jolly importante della stagione e sono felice che i ragazzi l'abbiano preso. Ora aspetto di fare 22 punti, che sono tantissimi, per arrivare alla soglia fatidica dei 40 e toglierci il pensiero della salvezza anche quest'anno", ha detto il presidente. Mantenere i piedi per terra è la parola d'ordine, anche se tutto il popolo sardo si è stretto intorno a Nainggolan e compagni e crede fermamente nelle potenzialità del gruppo rossoblù. I miracoli, a volte, si realizzano.