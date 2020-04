I dubbi della Lega sul protocollo FIGC: a chi la responsabilità in caso di nuovi positivi?

I club di Serie A negli ultimi giorni hanno fatto trapelare il loro pensiero in merito al protocollo sanitario FIGC, ovvero che il documento è considerato inapplicabile per diversi motivi. Non solo perché viene considerato "stringente", non tenendo conto delle varie strutture a disposizione delle società ma anche perché c'è un grande noto riferibile alla responsabilità. Su chi cadrebbe se dovesse spuntare un nuovo caso positivo nel gruppo squadra, che dunque non comprende solo i giocatori? I club non vogliono prendersela e nemmeno i medici sociali. Oggi la questione potrebbe essere esposta al ministro Spadafora con il giudizio del Governo rispetto allo stesso protocollo che sarà determinante . Prima sarà richiesto il via libera dell'esecutivo, poi toccherà alla Lega, magari direttamente con una nuova assemblea prevista per venerdì. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.