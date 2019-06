I dubbi di De Rossi: la Fiorentina ci sta provando ma è difficile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincenzo Montella e Daniele Pradè, scrive il 'Corriere dello Sport', restano al lavoro per provare a mettere sotto contratto il centrocampista Daniele De Rossi. Direttore sportivo e allenatore della Fiorentina sono alla ricerca di un leader in mezzo al campo e sperano che l'ex capitano della Roma possa sposare la causa viola.

Non sarà semplice. Scelta complicata per De Rossi perché per il centrocampista classe '83 - dopo una vita trascorsa a Trigoria - non è semplice ripartire da un club diverso.