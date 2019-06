I dubbi di De Rossi. Un futuro da decidere e una sola amara certezza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando un grande amore finisce, un amore durato vent'anni, cercare di capire quale possa essere il tuo futuro diventa difficile. Quasi impossibile. Ecco, Daniele De Rossi dopo l'addio alla Roma, la sua Roma, è esattamente in questa condizione.

Da una parte c'è ancora la voglia di essere un giocatore e magari di dimostrare, a chi lo ha sfrattato da casa sua, di essere ancora determinate in un campionato di alto livello come quello italiano.

Dall'altra, però, rimane forte e chiara la consapevolezza che niente sarà come vestire la maglia della Roma, come giocare di fronte alla sua curva, la Sud dell'Olimpico. E così i dubbi riempiono la testa: che fare? Perché cercare di andare avanti e tentar fortuna altrove? Tanto niente sarà come prima.

Daniele De Rossi vive in un limbo da cui nessuno tranne lui può tirarlo fuori. Firenze lo aspetta, con un contratto pronto soltanto da siglare a cui lui aveva già detto sì, ma dubbi ed emozioni non si domano in un mese, forse neanche in una vita intera.

Lasciare o raddoppiare? questo il dilemma. Ci sono dubbi dopo una iniziale disponibilità alla Fiorentina e nessuna decisione appare semplice né tanto meno scontata. Perché l'unica vera certezza è che la Roma, la sua Roma, non c'è più. Il grande amore è finito.