I dubbi di Ibra, la fretta del Milan. Lo svedese non ha ancora deciso

Il Milan aspetta la decisione di Zlatan Ibrahimovic. Che dalla sua Stoccolma valuta ogni possibilità, senza fretta. Il Milan ha fatto la sua proposta, fermandosi a sei mesi di contratto con la promessa di rivalutare più avanti l'eventuale anno ulteriore, a seconda del rendimento (col giocatore che vorrebbe direttamente un anno e mezzo di contratto anche per far spostare la famiglia senza troppi pensieri).

Ma per Ibra la scelta non è semplice e neppure immediata, anche perché oltre alle varie squadre che si sono fatte avanti lo svedese sta valutando la possibilità di smettere e dedicarsi alle sue attività imprenditoriali. In tal senso sono giorni caldi, col Milan che pur non avendo dato un ultimatum al giocatore non ha intenzione di aspettare la scelta in eterno.