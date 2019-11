Zlatan Ibrahimovic non è così vicino al sì al Milan secondo quanto riportato da Tuttosport. Lo svedese infatti non ha legami con la rosa attuale rossonera, la squadra è debole e non lotta per i vertici della classifica e, infine, non conosce Stefano Pioli. Solo la moglie sarebbe felice a prescindere di tornare a Milano. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti e a breve arriverà anche la definitiva decisione da parte dell'attaccante.