I due simboli del 'nuovo' corso Chievo

Risultato finale: Chievo-Parma 1-1

L'annata è deludente, a dir la verità lo è fin dalla scorsa estate. Il ChievoVerona ha praticamente mai avuto chance salvezza nel corso della stagione che si avvia alla conclusione, poiché non ha mai abbandonato l'ultima posizione in graduatoria. Una fine più che mesta, vista la classifica, ma che la dirigenza veronese ha capito come sfruttare al meglio per programmare la prossima annata in Serie B. Quella della rinascita, o almeno si spera dalle parti del quartiere che ormai - eccezion fatta per il 2007/08 - ha preso parte a tutti i campionati di Serie A dal 2001 a questa parte.

Programmazione. Che va necessariamente fatta con i giovani, impiegati in questa parte finale di Serie A per evitare lo scotto di un ambientamento tra i grandi quando il Chievo dovrà recitare la parte del leone in cadetteria. Così vanno intesi gli innesti dal 1' di Semper, Léris e Vignato. In particolare l'ultimo, perché siamo di fronte un calciatore che sarà il volto nuovo del sodalizio clivense. L'italo-brasiliano ha i colpi del potenziale fuoriclasse, come mostrato anche contro il Parma. Spetterà al Chievo non mettergli troppe pressioni per continuare con calma il percorso di crescita, ma la qualità è indubbia e la sua stoffa è di primissima qualità.

Mix di giovani e 'vecchi'. Forse il Chievo vuole andare in questa direzione, per l'anno che verrà. Anche se ha messo da parte i vari Sorrentino, Rossettini, Djordjevic e Giaccherini, i veronesi continuano a puntare su Meggiorini e Pellissier. Determinanti, tra l'altro, quest'oggi: il primo ha segnato di testa il gol dell'1-1 contro il Parma, il secondo da quando è entrato ha cambiato il volto alla formazione che ha sposato quasi venti anni fa. E che potrebbe rappresentare anche tra qualche mese in cadetteria, forse non più con gli scarpini ma con le vesti da dirigente. I simboli della risalita clivense, forse, saranno proprio un giovanissimo e un 'anziano': Vignato e Pellissier.