© foto di www.imagephotoagency.it

Una sconfitta per certi versi inattesa, quella del Torino contro la Sampdoria. L'arrivo di Moreno Longo dopo l'addio di Mazzarri aveva ridato entusiasmo ad ambiente e società, mentre la squadra non sembra (ancora) averne tratto beneficio. E lo stesso allenatore, nel post partita, ha provato a spiegare i motivi di una debacle maturata negli ultimi 20' di gioco appellandosi in particolare a due concetti forti e precisi: il primo riguarda il "loop mentale negativo" in cui è caduta la squadra. E le 4 sconfitte consecutive (5 considerando la Coppa Italia), oltre al modo in cui sono arrivate, lo dimostrano.

Il secondo aspetto è probabilmente più concreto e verificabile sul campo: "Il problema è che non possiamo avere giocatori stanchi dopo un'ora di gioco", l'ammissione di Longo a Sky. Un'affermazione forte, che nasconde problemi riscontrati dal punto di vista della tenuta e della preparazione fisica. Un guaio di non poco conto, considerando la fase calda della stagione, a cui Longo dovrà trovare soluzione in breve tempo. Perché la classifica non fa ancora paura, ma di certo merita attenzione.