Due settimane alla fine del mercato: Atalanta, ancora due colpi

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

L'esterno sinistro Dopo l'infortunio pur non grave di Castagne, ma l'uscita di Reca che potrebbe andare alla SPAL, il ds Sartori cerca come priorità un uomo sulla fascia mancina per giocarsi il posto con Gosens. Il nome di Youssouf Sabaly del Bordeaux è caldo: costa 9 milioni, il club girondino è pronto per liberare così il senegalese. Diego Laxalt è l'alternativa, sull'uruguaiano del Milan anche SPAL e Torino. Tra gli altri nomi c'è Federico Dimarco dell'Inter.

La punta L'ultimo nome è quello di Luan, brasiliano del Gremio. L'idea esotica arriva dunque dal club di Porto Alegre mentre sul taccuino c'è anche Roger Martinez del Club America. A Cagliari il sogno è Leonardo Pavoletti, destinato a restar tale, l'ipotesi meno complicata è Joao Pedro.

Le uscite Detto di Arkadiusz Reca, che piace alla SPAL, Luca Valzania fa gola a Bologna, Lecce e Cagliari. Matteo Pessina potrebbe partire così come i difensori Marco Varnier e Roger Ibanez e per questo non è da escludere che alla fine l'Atalanta possa cercare anche un ulteriore difensore.