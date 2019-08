Due settimane alla fine del mercato: Bologna, mediana sudamericana

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Rinforzi in mezzo: Il Bologna, ceduti Nagy, Pulgar e Donsah, cerca rinforzi per il 4-2-3-1 di Sinisa Mihajlovic. Sarebbe vicino in mezzo Gustavo Cuellar in arrivo dal Flamengo. Nelle ultime ore l'accelerata per il colombiano anche se Sabatini deve guardarsi dal rilancio dell'Al Hilal; per questo sarebbe però sempre viva anche la pista Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield. Il terzo nome gioca sempre in Sudamerica ed è Lucas Mineiro del Vasco da Gama in prestito alla Chapecoense.

Un altro attaccante: Sabatini e Bigon sono all'opera per trovare squadra a Federico Santander (ipotesi turche). Per questo è caccia alla punta ma il Genoa vorrebbe rinnovare con Christian Kouamé. In queste due settimane si alternerà ancora una lunga ridda di nomi: gli ultimi sono Nikola Kalinic (Atletico Madrid), Gustavo (Corinthians), Gregoire Defrel (Roma).

Le uscite: Diego Falcinelli lascerà Bologna, le ipotesi sono un ritorno a Crotone, poi Hellas Verona e Frosinone. Dietro due partenze: Nehuen Paz e Arturo Calabresi. Blindato invece Ladislav Krejci, confermata la cedibilità di Federico Santander se il Bologna dovesse riuscire a prendere un attaccante.