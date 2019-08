Due settimane alla fine del mercato: Cagliari, chiudere con la punta

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Rivoluzione: ora la punta Ha cambiato tanto il Cagliari, con la firma del presidente Tommaso Giulini e del ds Marcello Carli. Nainggolan, Rog e Nandez, è centrocampo grandi firme quello della formazione sarda che ora si muove per l'attaccante. Le parti cercheranno di stringere per Gregoire Defrel, Roma e Cagliari sono in contatto. Le alternative sono due: Giovanni Simeone della Fiorentina e Adam Ounas del Napoli, entrambi considerati cedibili dalle rispettive società.

Un portiere e Pellegrini Chiuso l'arrivo di Luca Pellegrini dalla Juventus in prestito secco, anche la difesa è praticamente fatta. Tegola portiere: l'infortunio di Alessio Cragno porta i sardi ad alcune riflessioni. La fiducia a Rafael è confermata ma non è da escludere che adesso il Cagliari si possa muovere anche per prendere Stefano Sorrentino, attualmente svincolato.

Via i centrocampisti Con gli arrivi di Nainggolan, Rog e Nandez, non mancano le possibili uscite. Sul mercato la società sarda ha messo Valter Birsa, da pupillo di Rolando Maran a possibile partente, poi Filip Bradaric e Paolo Pancrazio Faragò. Il club ascolta anche offerte per Artur Ionita mentre davanti è considerato incedibile Leonardo Pavoletti. Parte solo per una maxi offerta invece Joao Pedro. In chiusura anche Daniele Ragatzu a Olbia se verrà superato lo scoglio ingaggio.