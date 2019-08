Due settimane alla fine del mercato: Inter, Marotta vuole calare il tris

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Lukaku era solo l'inizio - Dopo aver definito l'acquisto più costoso della sua storia, l'Inter continua a lavorare per rivoluzionare il suo attacco. Della passata stagione resta solo Lautaro Martinez, poi oltre a Romelu Lukaku dal Manchester United arriverà anche un altro calciatore: Alexis Sanchez. L'attaccante cileno attraverso il suo entourage sta definendo gli ultimi dettagli per rientrare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le mosse in attacco potrebbero non fermarsi qui: si valuta lo svincolato Llorente, alternativa ideale al titolare Lukaku.

Si tratta Biraghi - Serve un esterno a sinistra. In questo momento, con Dalbert in uscita, c'è il solo Asamoah utilizzabile su quella corsia. La prima scelta è Cristiano Biraghi, prodotto del settore giovanile nerazzurro che tornerebbe volentieri a casa. In mezzo al campo, infine, arriverà una mezzala d'esperienza internazionale solo se si presenterà una occasione nelle ultime ore.

Le uscite - Il caso dei casi è sempre Mauro Icardi: non rientra nei piani di Marotta e l'acquisto di Lukaku ha completamente azzerato ogni possibilità di permanenza. Dalbert vuole tornare al Nizza, Borja Valero 'paga' un ingaggio troppo alto ma resta sul mercato. Per Dimarco qualche sondaggio negli ultimi giorni, ma nessuna offerta concreta. Le stesse che il club sta aspettando per Joao Mario, centrocampista che non rientra nei piani di Conte.