Due settimane alla fine del mercato: Lazio, solo una punta last minute

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Gaetano

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Attaccante last minute - Lotito vuole una punta entro la fine del mercato. Llorente è il profilo preferito ma ha costi non semplici, mentre Mendes potrebbe proporre Ahmed Hassan dello Sporting Braga. Tare vorrebbe cogliere un'occasione last minute quindi sono da tenere sotto controllo anche i nomi di Sanabria, Giovanni Simeone, Babacar e Kalinic, tutti "sgraditi" dai rispettivi club.

Giovani talenti nel mirino - Con lo scheletro della squadra già pronto e la grande uscita non realizzata, Tare è al lavoro soprattutto al miglioramento della rosa con alcuni ritocchi di talento e prospettiva: Emanuel Vignato è un profilo che piace parecchio, con Lotito pronto a versare 5 milioni di euro nelle casse del club clivense. Piace non poco anche Strahinja Pavlovic, difensore classe 2002 del Partizan Belgrado. La Lazio lo lascerebbe a giocare al Partizan in prestito per un'altra stagione.

Le uscite - Gli esuberi sono sostanzialmente tre: Patric, Durmisi e Wallace, quest'ultimo cercato da diverse squadra ma con poca convinzione. Ha mercato anche l'ex Betis, specie in Turchia, anche se l'affare col Besiktas si è raffreddato. Per Patric situazione più particolare: dopo il ko di Lazzari, la sua cessione è stata congelata.