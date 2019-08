Due settimane alla fine del mercato: Lecce, ossessione centravanti

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Il grande attaccante: i nomi sono sempre gli stessi, l'intenzione del Lecce è aggiungere un grande attaccante alla rosa a disposizione di Fabio Liverani. Eric Maxim Choupo-Moting (Paris Saint-Germain) è stato scartato, proprio in tal senso Emmanuel Adebayor (svincolato) e Kostas Mitroglou (Galatasaray) rappresentano senza alcun dubbio delle idee intriganti e concretizzabili. L'ultima affascinante idea porta Wilfried Bony, ex Manchester City tra le altre, ad oggi svincolato.

Giovani talenti nel mirino - C'è interesse intorno a Luca Valzania, centrocampista che potrebbe lasciare l'Atalanta per andare a giocare con continuità. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il giocatore ha molto mercato in serie A: su di lui anche Brescia e Parma.

Le uscite - Lo stesso Meluso si è espresso in merito qualche giorno fa: gli esuberi sono un problema per tutte le squadre di Serie A, ma per i giallorossi lo sono di più. Una rosa che supera i 35 elementi deve essere sfoltita in modo evidente, una priorità assoluta per i salentini primi di dare l'assalto all'ultima pedina per la fase offensiva.