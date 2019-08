Due settimane alla fine del mercato: Napoli, non finisce con Lozano

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Mercoledì la firma di Lozano - Questa settimana il messicano Hirving Lozano diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Le visite mediche sono previste per la giornata di mercoledì e saranno propedeutiche alla firma del contratto nella sede della Filmauro. Il giocatore del PSV è la prima richiesta di Carlo Ancelotti che lo seguiva con interesse fin dallo scorso Mondiale.

Non è finita qui - Il Napoli però, oltre a Lozano, è alla ricerca anche di un altro attaccante, di una prima punta. Il primo obiettivo è Mauro Icardi per il quale è già stata fissata una deadline: o l'argentino darà una risposta positiva entro questa settimana o il Napoli - che per arrivare a Icardi è disposto pure a sacrificare Milik - si ritirerà dalla corsa valutando altre soluzioni. Oltre a Icardi, De Laurentiis e Giuntoli continuano a monitorare anche James Rodriguez, col quale il Napoli ha accordo da tempo. Il club partenopeo vuole però il calciatore alle sue condizioni: prestito oneroso con diritto di riscatto, senza obbligo o trasferimento a titolo definitivo. E spera che Florentino Perez quasi al fotofinish possa cambiare idea.

Le uscite - Lorenzo Tonelli è sul mercato e potrebbe accasarsi alla Fiorentina. Per Adam Ounas probabile soluzione a titolo temporaneo, col Napoli che vuole conservare il cartellino. Discorso diverso per Simone Verdi: dovesse arrivare un altro attaccante oltre a Lozano, ecco che l'ex Bologna potrebbe andare al Torino.