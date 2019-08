Due settimane alla fine del mercato: Roma, i colpi dopo i rinnovi

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Priorità difensore Preso il giovane turco Cetin, i movimenti per la retroguardia della Roma non sono finiti. Per Dejan Lovren del Liverpool resta distanza economica, resta calda l'ipotesi Daniele Rugani. Il centrale è certo dell'uscita alla Juventus e dall'estero non è arrivata ancora un'offerta concreta. Così sale l'ipotesi Shkodran Mustafi, che l'Arsenal può liberare anche in prestito con riscatto fissato sui 20-25 milioni di euro.

Zappacosta e Hysaj La Roma cerca anche un terzino, il nome di Davide Zappacosta è quello più caldo. Il Chelsea lo libera anche in prestito con diritto di riscatto, gli incontri vanno avanti e i giallorossi possono liberare Davide Santon per fargli spazio. L'alternativa resta Elseid Hysaj del Napoli ma con gli azzurri serve l'accordo cash che al momento non c'è.

Dopo Nzonzi, le altre partenze Piazzato Nzonzi al Galatasaray, il prossimo può essere Maxime Gonalons al Rennes. Niente addio invece per Cengiz Under e soprattutto per Nicolò Zaniolo ed Edin Dzeko, freschi di rinnovo. Niente Mauro Icardi, dunque, niente Gonzalo Higuain. Davanti potrebbe semmai partire Patrik Schick che piace in Germania, in Spagna e alla Fiorentina. Via Gregoire Defrel, corteggiato dal Cagliari ma anche da Genoa, Atalanta e club russi.